В Туркменистане будет создана велосипедная полиция. Как сообщило 8 августа государственное телевидение, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился о создании в стране подразделения полиции на велосипедах, под названием «Эковелосипедная полиция». Об этом пишет «Радио Азатлык».

«Дорогой Аркадаг дал соответствующее поручение министру внутренних дел Муликову по созданию в составе МВД эковелосипедного полицейского подразделения. Как отметил дорогой Аркадаг будет целесообразно, если создаваемое новое подразделение в течение ежегодного месячника, осуществляемого в сентябре под лозунгом «Безопасность дорожного движения — спокойная жизнь», а также в общеобразовательных школах будет проводить разъяснительные мероприятия», — цитирует президента страны гостелевидение Туркменистана.

Кроме того, государственные СМИ Туркменистана сообщили о президентском распоряжении по созданию в стране «Эковелосипедных станций».

«На территории «Авазы» созданы несколько прокатных пунктов, их автоматизированная система и установленное здесь специальное оборудование функционируют за счёт энергии солнечной батареи. Одобрив метод, применяемый в их работе, глава государства отметил целесообразность назвать эти пункты, полностью соответствующие экологическим требованиям, как «Эковелосипедные станции», сообщает Государственное информагентство ТДХ.

В Туркменистане велоспорт пропагандируется на государственном уровне, инициатором выступает глава государства.

Ежегодно в стране отмечается день велосипеда. Тысячи людей участвуют в массовых велопробегах, устанавливая национальные рекорды.

Minval.az