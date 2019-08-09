В Египте открыто судебное производство в отношении танцовщицы Софинар Григорян, которую обвиняют в подстрекательстве к разврату.

Как сообщает британское издание Daily Mail, причиной обвинений стал танец на одном из пляжей на северном побережье страны. Во время исполнения танца живота к Григорян присоединилась девушка в бикини, с которой танцовщица сделала несколько движений.

После появления в сети видео с танцем цензорский совет Египта обвинил Григорян в подстрекательству к разврату. В свое оправдание девушка заявила, что всегда соблюдала этические нормы, никогда не выступала голой, а за поведение другой девушки на сцене ответственности не несет.

В случае обвинительного приговора Софинар Григорян грозит три года лишения свободы и депортация. В 2015 году она была приговорена к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15000 египетских фунтов ($907) за то, что носила во время выступления одежду, напоминающую египетский флаг.

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