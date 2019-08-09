В Сети появились фотографии в профиль и анфас бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сделанные в рамках расследования уголовного дела.

Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

По решению Первомайского районного суда города Бишкек Атамбаев помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Экс-главу республики задержали накануне, 8 августа, в ходе спецоперации по подозрению в нарушении статьи 319 «Коррупция» Уголовного кодекса КР из-за событий в селе Кой-Таш, когда сторонники Атамбаева начали перестрелку со спецназовцами во время штурма политика.

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