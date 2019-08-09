Слова президента Турции Тайипа Эрдогана о продолжении защиты прав крымских татар и отказ признавать включение Крыма в состав России вызвали истерику среди российских политиков.

Российский сенатор Сергей Цеков сказал, что подобная позиция Анкары идёт вразрез с правдой и реалиями.

«Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признаёт своей составной частью», — заявил он РИА Новости.

При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская призналась, что заявление Эрдогана «не стало для неё неожиданностью».

«Говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что таких в современном мире слишком мало.

В свою очередь глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал высказывание Эрдогана игнорированием «демократического волеизъявления» жителей полуострова. Он также «порекомендовал турецкому лидеру поинтересоваться настроениями самих крымских татар в Крыму», прежде чем делать громкие заявления.

Minval.az