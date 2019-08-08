Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию в Кыргызстане, заявил, что конфликт между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг очень опасной черты. Его слова цитирует РИА Новости.

«Конфликт между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью Кыргызстана начал нарастать буквально в первые месяцы после того, как бывший президент сложил свои полномочия. К сожалению, в последние дни конфликт достиг очень опасной черты», — сказал Нарышкин журналистам.

В связи с этим он подчеркнул, что Россия призывает конфликтующие стороны к сдержанности.

«Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа. И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности», — отметил глава СВР.

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