Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием времен СССР, датированную 20 июня 1969 года. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь с переводом.

Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе Сулак. Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — говорится в конце письма.

Плавбазу Сулак построили в Иокогаме Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.

Minval.az