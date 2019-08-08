Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек на фоне ситуации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке задержания, грубо нарушил конституцию, об этом заявил во время заседания Совета безопасности Жээнбеков, сообщила его пресс-служба.

«Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики», — цитирует Жээнбекова пресс-служба. Как он отметил, Киргизия является «правовым государством». «Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», — отметил Жээнбеков.

По сообщению пресс-службы, президент обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув «необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры».

«Председатель Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания было принято соответствующее решение», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az