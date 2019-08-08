Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером Турецкой Республикой и благодарна ей и ее президенту Реджепу Эрдогану за неизменную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 августа во время встречи с лидером Турции в Анкаре, сообщает Офис президента Украины.

«Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами, в частности, оккупацию Крыма Россией. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою пользу», – сказал президент Зеленский.

Реджеп Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция «не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого». Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

Minval.az