Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Об этом сообщает портал «Дагестанская правда».

В заявлении опровергается информация о том, что имам Шамиль восстал против своей страны. «В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но, когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры», — объяснили в администрации муфтията.

Муфтият отметил, что упоминание имама Шамиля в контексте войны 20-летия нападения ваххабитов-радикалов в августе 1999-го года на Дагестан некорректно. «Глава Чечни хочет сказать, что тень имама Шамиля подняла его народ на две войны против России в девяностых? Странный поворот», — отмечается в письме.

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