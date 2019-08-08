В Бишкеке началось заседание совета безопасности Киргизии по ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Сооронбая Жээнбекова.

Оно проходит без участия прессы.

Minval.az