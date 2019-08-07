Чиновники Самаркандской области Узбекистана потребовали от юридических лиц, которым принадлежат машины Chevrolet Malibu-2 и Captiva, бесплатно обслуживать гостей международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари». Он продлится неделю.

Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Malibu-2 и Captiva – самые дорогие автомобили, которые производятся в Узбекистане.

В администрации Самаркандской области Радио Свобода сообщили, что владельцы машин «по зову сердца» решили бесплатно возить гостей фестиваля. «Бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей – это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев», – заявил представитель администрации.

Один из владельцев автомобиля Malibu-2 заявил журналистам, что водителей заставляют бесплатно работать в день фестиваля.

В редакцию Радио Свобода прислали документ, который от местного Управления безопасности дорожного движения получил частный предприниматель. В документе говорится, что он обязан предоставить свою машину областной администрации.

«Автомобиль Malibu-2 будет передан в распоряжение областной администрации с 23 по 30 августа с целью встречи иностранных гостей, оказания образцового обслуживания гостям и ознакомления с нашим культурным и историческим наследием», – говорится в документе.

Международный фестиваль «Шарк тароналари» проводится раз в два года, начиная с 1997 года. Ожидается, что в этом году его посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Minval.az