Русская служба BBC опубликовала на своем сайте материал под названием «Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году? Следствие указало на отряд из Карабаха», в котором рассказывается о ходе следствия по делу 1 марта 2008 года в Армении.

В распоряжении издания оказались следственные документы, согласно которым следствие выдвинуло версию о том, что расстрелом демонстрантов в центре Еревана 1-2 марта 2008 года руководил генерал Самвел Карапетян (Огановский).

На допросах следователи утверждали, что в подвале администрации президента Армении был расквартирован отряд из оккупированного Карабаха под командованием Карапетяна, который в итоге получил приказ стрелять в народ.

Отмечается, что отряд военных из Карабаха посещали президент Роберт Кочарян и премьер-министр Серж Саргсян. Однако на допросах Карапетян опроверг все утверждения следователей и заявил, что такого приказа не существовало.

В материале также утверждается, что сотрудники Специальной Следственной Службы (ССС) Армении в ходе допросов утверждали, что отряд карабахских военных финансировался бизнесменами Гагиком Царукяном и Самвелом Алексаняном, однако последние опровергли свое какое-либо участие в событиях 1 марта 2008 года.

1-2 марта 2008 года после президентских выборов и 10 дней протестов в Ереване случился разгон лагеря оппозиционеров. В ходе столкновений протестующих и полицейских на центральных улицах столицы погибли 10 человек.

Minval.az