Киргизия выразила протест Беларуси из-за состоявшейся в Минске встречи белорусского лидера Александра Лукашенко со свергнутым киргизским президентом Курманбеком Бакиевым.

Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Киргизии.

«В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Киргизской Республике. В ходе встречи ему была вручена нота МИД, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Киргизской Республике лицом», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе МИД, поводом для вызова белорусского дипломата послужила публикация на официальном сайте президента Белоруссии о встрече Лукашенко с Бакиевым 7 августа в Минске.

«Киргизская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Киргизской Республики и упоминание киргизско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Киргизская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества», — подчеркнули в МИД.

Бакиев возглавлял Киргизию с 2005 по 2010 год. Он был свергнут в результате народной революции 7 апреля 2010 года.

Minval.az