Больше всего международных визитов в Грузию за последние семь месяцев осуществили из Азербайджана, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции.

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12.9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

После Азербайджана странами-лидерами по международным визитам оказались Россия, Турция и Армения.

Minval.az