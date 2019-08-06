Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, пришедшую на акцию 27 июля с годовалым ребенком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура пишет, что во время шествия супруги передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». «Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — считают в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что отца мальчика временная регистрация в Москве, из-за чего он не сможет голосовать на выборах в Мосгордуму в сентябре. Почему участие в митинге без московской прописки важно в вопросе воспитания детей, в прокуратуре не уточнили.

Кроме того, прокуратура начала проверки из-за других демонстрантов, которые пришли на акции 27 июля и 3 августа с детьми. Также ведомство проверяет участников митингов, «вовлекавших несовершеннолетних».

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК). По нему проходит волонтер Любови Соболь Сергей Фомин, 5 августа его объявили в розыск.

Незадолго до этого в соцсетях опубликовали видео, где активиста называли координатором акции протеста 27 июля. В какой-то момент молодая пара передает ему маленького ребенка, а в видео говорят, что Фомин «прикрывается грудничком от полиции».

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