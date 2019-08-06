Государственное бюро расследований Украины во вторник подтвердило, что расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам, передает РИА Новости.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

«ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины», — говорится в сообщении Госбюро в Facebook.

Отмечается, что следователи проверят информацию об том, что Порошенко пересек границу с использованием заведомо поддельных документов.

Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «служебная подделка», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа».

«Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы», — добавили в ведомстве.

Minval.az