Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к заявлению премьера Армении Никола Пашиняна о «стратегических целях», которые должны быть достигнуты страной к 2050 году.

Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира, надо довести население минимум до 5 млн человек, довести число туристов до 15 млн человек, сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание чемпиона мира по шахматам, заявил премьер-министр страны–агрессора в оккупированном Ханкенди.

Многие комментаторы из Грузии, Украины, России и даже из Армении усомнились в адекватности суждений премьера Армении, обратив внимание на то, как даже его ближайшие соратники не в силах были сдержать улыбки во время его обращения к людям.

«Это сколько виагры надо…» — написал один из пользователей «Фейсбука». «Господи, это говорит тот Пашинян?! А он 2050 году будет жив здоров и во власти еще?!?» — поинтересовался другой.

«И объявить Марс исконно армянской планетой», — шутит третий. «А я-то думал, он собрался возвращать территории соседнего государства и выбраться из-под российского сапога…» — удивляются комментаторы.

«Армяне, довольно терпеть уличного брехуна. Не совершайте ошибку, верните чужие земли и включитесь в региональные проекты», – призвали комментаторы.

Minval.az