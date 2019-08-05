Президент России Владимир Путин в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне», – говорится в заявлении Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что США отказались от вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности и перечеркнули многолетние усилия, которые были направлены на снижение вероятности масштабного военного конфликта.

«Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии», – сказал Путин.

Он поручил Минобороны, МИДу и СВР «внимательно, самым тщательным образом» наблюдать за дальнейшими шагами Вашингтона по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о завершении в США разработки и производстве ракет, по словам Путина, Россия «будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет».

«Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», – заявил Путин.

Он добавил, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств.

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства», – заявил Путин.

Он выразил надежду на здравый смысл и «чувство ответственности» США и их союзников. Путин считает, что действия США «неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности», в том числе под угрозу ставятся Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу. Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы», – заключил президент.

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