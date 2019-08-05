Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью радио «Свобода», фрагмент которого опубликован в понедельник, передает ТАСС.

Он уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

В марте 2019 года спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщал, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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