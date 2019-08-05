Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) может состояться в начале сентября.

Об этом пишет «Коммерсант».

Такое заявление Зеленский сделал во время своего визита в Трускавец. Там проходит «Школа депутата» для избранных в Верховную Раду парламентариев от партии «Слуга народа».

Украинский президент напомнил, что в конце августа во Франции должна пройти встреча представителей нормандской четверки на уровне МИД стран.

«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. <…> Cам бог велел [провести саммит — прим.ред.] в сентябре. Я — за начало сентября», — заявил Зеленский.

Последняя полноформатная встреча в нормандском формате состоялась в 2016 году.

Minval.az