Семь человек отравились от дыма в результате пожара в торговом центре «Седерек», расположенного в Гарадагском районе Баку. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

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В министерстве отметили, что в связи с пожаром на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. «В результате пожара семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям были размещены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с отравлением от дыма», — сообщили в министерстве.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. На месте происшествия находится замминистра МЧС Этибар Мирзяев, который дал соответствующие указания.

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