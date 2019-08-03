В Москве полиция задержала оппозиционерку Любовь Соболь на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре.
Соболь вышла из штаба и села в такси. К ней сразу подошли полицейские, показали удостоверения. Затем они силой вытащили ее из машины.
А вот как задерживали Любовь Соболь
Видео: Медиазона https://t.co/JcRrLs08vu pic.twitter.com/CGOMAS8k27
— Медиазона (@mediazzzona) 3 августа 2019 г.
На 3 августа в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.