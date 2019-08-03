Внефракционный народный депутат Мустафа Найем высказал мнение, что новость о якобы отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана является фейком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если после вчерашних новостей вы на радостях собрались сдать все наличные доллары, сделать прививку от кори или поздравить [мэра Киева] Виталия Кличко с днем национального кино Азербайджана, настоятельно рекомендую воздержаться, дабы не выставить себя дураком. Андрей Богдан не ушел в отставку. Это не просто утка. А очень жирная утка. Я про новость», – отметил Найем.

Minval.az