Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс) в месяц до вычета налогов. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадского.

Так, в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс), из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено», — говорится в ответе ГУД.

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