Влиятельный вор в законе Алексей Петров, известный как Петрик или Леня Хитрый, был жестоко убит во дворе собственного дома в Украине. Видео расправы опубликовало местное издание Страна.ua.

На кадрах видно, как двое мужчин избивают авторитета, один из них ударил его ножом. Они оттащили Петрика за стоящий внедорожник, а через некоторое время оттуда выходят только киллеры. Их руки и одежда в крови.

Известно, что вору в законе после избиения перерезали горло.

Издание «Криминальный мир» называет Петрика уникальной личностью в преступном сообществе. Еще в конце 70-х годов он создал в Мазутном проезде на северо-востоке Москвы одну из первых преступных группировок, прославившуюся как Мазуткинская ОПГ.

Петрик был первым, кто приехал в больницу к раненому вору в законе Вячеславу Иванькову (Япончик). Тот успел сказать ему несколько слов, пока не впал в кому, из которой так и не вышел. Якобы Япончик завещал Петрику вести его дела.

В Украине Алексей Петров занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, отойдя от криминальных дел. Он проживал в частном доме в поселке Второмайский Запорожской области.

Minval.az