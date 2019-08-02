Фондовый рынок России открылся 2 августа существенным снижением индексов из-за падения мировых фондовых площадок и цен на нефть. Это произошло на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая и введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы в связи с «делом Скрипалей». Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи», пишет Лента.ру.

На открытии биржи индексы Мосбиржи и РТС за минуту потеряли 1,2-2 процента. Затем оба индекса упали еще сильнее. Рубль дешевеет к доллару и евро. Стоимость американской валюты увеличилась на 0,63 процента, до 64,75 рубля (+38 копеек), стоимость европейской — на 0,71 процента, до 71,84 рубля (+50 копеек).

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