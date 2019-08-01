Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти. Об этом говорится в сообщении для СМИ на официальном сайте МИД России, передает Лента.ру.

По словам представителей МИД, посольство ЦАР в Москве ввели в заблуждение: его не проинформировали о настоящей цели визита группы в страну. Журналисты ехали туда без аккредитации, разрешения на съемку и имели при себе поддельные документы волонтеров ООН, которые позволили им попасть в ночное время на территорию, контролируемую незаконными вооруженными группировками.

Как отметили в ведомстве, в военно-тренировочный лагерь Беренго, куда должны были проникнуть погибшие, ранее приезжали съемочные группы иностранных СМИ. Работники CNN и «Аль-джазиры» получили все необходимые разрешения и смогли снять свои репортажи внутри лагеря. В то же время Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко могли быть арестованы по подозрению в шпионаже, если бы им удалось попасть на территорию объекта.

Изложение подробностей предваряют слова о том, что в последнее время в СМИ появляются многочисленные публикации, «в которых зачастую содержится искаженная или даже лживая информация».

30 июля центр «Досье» опубликовал версию произошедшего. В расследовании центра говорится, что журналисты, вопреки официальной версии, были убиты не в ходе ограбления — их убили профессиональные киллеры. Авторы отчета также указывают на активное влияние на расследование структур российского бизнесмена Евгения Пригожина.

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