Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, назначенный в июне хякимом (губернатором) Ахалского велаята, неприятно удивил как жителей области, так и сотрудников аппарата манерами и методами руководства. При нем администрация перестала принимать посетителей, а подчиненные пожаловались, что новый босс с ними груб, пишет сайт «Хроники Туркменистана».

В административный центр Ахалского велаята в городе Аннау, в восьми километрах от Ашхабада, Сердар Бердымухамедов прибывает на работу в автомобиле с затемненными стеклами и в сопровождении охраны, копируя президентский кортеж.

Когда Бердымухамедов входит в здание хякимлика или уходит, никто из работников не имеет права покидать свое рабочее место, рассказал сотрудник одного из отделов велаятской администрации.

Возле дверей кабинета хякима выставлена охрана, чего не было при прежнем хякиме. Входить туда имеют право лишь несколько сотрудников администрации. Всем работникам запретили без необходимости выходить из своих кабинетов. Когда они выходят, им нельзя шуметь и пользоваться мобильными телефонами.

Любимое занятие нового хякима – подготовка и проведение различного рода торжеств (чаре), а любимое выражение, которое он использует при разговорах с подчиненными, – «шею сверну!», сообщил сотрудник велаятского хякимлика.

Один из жителей Аннау рассказал, как пытался попасть на прием к хякиму, но ему дали понять, что по личным вопросам ни хяким, ни его заместители больше не принимают.

В области считают, что сын президента задержится здесь максимум полгода, а затем перейдет на другую руководящую должность.

С января 2019 года Сердар занимал пост заместителя хякима того же региона. До этого он с весны 2018 года был заместителем главы Министерства иностранных дел. Дважды, в 2016 и 2018 годах, Бердымухамедова-младшего избирали депутатом Меджлиса (парламента Туркменистана). Ранее он учился в Москве и Женеве.

Руководитель велаята — это первая высшая должность Бердымухамедова-младшего, до сих пор он занимал посты заместителей. Политологи полагают, что Сердара готовят в преемники, а смена должностей является частью программы его подготовки: в МИДе Сердар должен был ознакомиться с внешней политикой, а в регионе — с внутренней.

Minval.az