Уровень бедности в России резко вырос в первом квартале 2019 года, отчитался в понедельник Росстат, пишет finanz.ru.

На конец марта 14,3% населения, или 20,9 миллиона человек находились в зоне официальной нищеты с доходами ниже прожиточного минимума, составляющего 11069 рублей для трудоспособного населения, 8464 рубля для пенсионеров и 9950 рубля для детей.

В относительном выражении уровень бедности достиг 2-летнего рекорда, а в абсолютных цифрах приблизился к значениям 13-летней давности (21,6 млн человек в 2006 году).

По сравнению с четвертым кварталом численность бедных подскочила на 2,5 миллиона человек, однако такое сравнение не совсем корректно, отмечает Росстат в релизе. Квартальные показатели бедности «подвержены сезонным колебаниям»^ в декабре к доходам добавляются годовые выплаты, а в первые месяцы каждого года уровень бедности, наоборот, исторически максимальный.

Впрочем, по сравнению с первым кварталом 2018 года численность бедных также выросла — на 500 тысяч человек.

Они оказались за чертой потому, что сама черта была повышена, объясняет Росстат: прожиточный минимум вырос с 10038 рублей в месяц до 10753 рубля — то есть на 7,3% при инфляции в 5,2%.

Если бы прожиточный минимум вырос на величину инфляции, как это происходило ранее, то и численность бедных осталась бы без изменений.

К концу года статистика бедности исправится вследствие сезонности, заверяет Росстат: «В частности, в 2015 году показатель I квартала составлял 15,9%, а в течение года снизился до 10% в IV квартале; в 2016 году — 16% (также снизился до 10,1% в IV квартале); в 2017 году — 15% (снижение до 9,9% к IV кварталу 2017 года). Можно рассчитывать, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня также приведет к резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Согласно плану достижения национальных целей развития, который в мае подписал премьер РФ Дмитрий Медведев, к концу 2019 года уровень бедности в России должен снизиться до 12%, а затем вплоть до 2022 года — сокращаться на 0,9 п.п. ежегодно.

В 2023 году, по плану Медведева, экономика перейдет состояние «рывка» с темпами роста на 3,3% в год, а численность бедных упадет до 8% и к 2024-му году выйдет на 6%.

Поможет выполнить план на шестилетку новая методика Росстата. Пересчитав денежные доходы за 2018 год, ведомству удалось снизить численность бедных на 500 тысяч человек — 18,9 до 18,4 млн. Уровень бедности после пересчета упал с 12,9% до 12,6%. «До конца августа предполагается представить уточненные данные до 2014 года», — говорится в сообщении Росстата.

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