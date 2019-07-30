На улицах Сочи появились одни из самых больших тараканов в мире – американские, они могли сбежать из террариумов или их могли завезти случайно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк.

Отмечается, что американский таракан (Periplaneta americana) — один из крупнейших, длина тела достигает пяти сантиметров, а с усами – превышает девять сантиметров. Американский таракан часто содержится в террариумах как экзотическое насекомое, а также как корм для ящериц и отдельных видов змей.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — говорится в сообщении.

Уточняется, что красно-коричневый, хорошо летающий таракан, происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а в настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях и в природной среде, прячась днем в различных сырых тёмных убежищах, предпочитая гниющую древесину. Тараканы – полифаги, то есть едят практически любые органические остатки.

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