Россия вернула Украине собаку с захваченного буксира «Яны Капу». Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы, сейчас пес находится в Херсонской области, сообщает Крым.Реалии.

На момент захвата Джесси была трехмесячным щенком.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, после ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи. «Переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, длились около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку», – рассказала Саморукова.

Координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов рассказал, что собака находилась на территории пограничной службы восемь месяцев.

«Она там была на цепи, не сказать, что к ней там плохо относились, нет. Ее там кормили, но она все равно находилась в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было три или четыре месяца. Я когда узнал о ней, еще, помню, сказал, что спасем собачку – спасем и моряков», – говорит Полозов.

В ноябре 2018 года российские пограничники сначала протаранили, а затем обстреляли три украинских корабля в Керченском проливе недалеко от берегов аннексированного Крыма. По утверждению украинских властей, это произошло после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.

Пограничники захватили 24 человека, которые были на кораблях. Сначала их поместили в изолятор в Крыму, а затем перевезли в Москву и уже более полугода содержат в СИЗО Лефортово. На данный момент их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, и власти России собираются судить их по уголовной статье. Украина же настаивает, что захваченные украинские моряки являются военнопленными, а не уголовными преступниками.

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