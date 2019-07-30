54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы «Левада-центра». В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут «Ведомости». В октябре 2013 года таких было меньше 40%. Последнее исследование проводилось с 18 по 24 июля среди 1606 респондентов.

38% респондентов не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11 п.п. меньше, в октябре 2013 года таких ответило 45% опрошенных.

До рекордных 8% снизилась доля тех, кто затруднился с ответом. Раньше так отвечали от 14% до 26%.

До максимума с июля 2001 года, до 43%, выросла доля респондентов, которые говорят, что люди доверяют Путину, потому что не видят альтернативы. В 2016 году так считали 29% опрошенных. До минимума за тот же срок снизилась доля тех, кто объясняет доверие Путину тем, что люди надеются, что он и дальше сможет справляться с проблемами страны, сейчас так считают 24% против 39% в 2016 году.

На президентских выборах за Путина готовы голосовать 40% респондентов, или 54% из тех, кто пошел бы на выборы. Как пишут «Ведомости», электоральный рейтинг Путина не меняется после падения в июне 2018 года из-за пенсионной реформы.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил динамику показателей тем, что люди стали реже надеяться, что Путин выведет российскую экономику из тяжелой ситуации. По словам социолога, наиболее критичны к президенту люди от 25 до 30 лет, относительно более образованные и обеспеченные, которые скоро начнут определять общественное мнение, авторитет же Путина держится на его безальтернативности.

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