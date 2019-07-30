Ущерб грузинской авиакомпании Georgian Airways после запрета прямых полетов в Россию составил 25 миллионов долларов. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что компании пришлось вернуть 80 процентов реализованных билетов.

«Помимо этого, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты», — цитирует СМИ сообщение авиакомпании.

Руководство Georgian Airways обратилось к правительству страны с просьбой оказать финансовую помощь. Власти заявили, что частично компенсируют ущерб.

Minval.az