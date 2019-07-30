Майк Помпео, государственный секретарь США, выразил надежду, что новая власть в Украине сможет выработать новые «креативные» идеи насчет урегулирования конфликта с РФ. Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщаетГолос Америки в понедельник, 29 июля.

«Мы работаем с новой властью Украины — у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к более креативным идеям относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются — не каждый день, но много», — сказал госсекретарь США.

Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, вернется ли когда-нибудь Крым в Украину, Помпео ответил: «Крым должен вернуться».

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