Нападающий ПСЖ Неймар не будет представать перед судом в деле об обвинении в изнасиловании бразильской модели, сообщает UOL Esporte.

С футболиста сняли все обвинения в изнасиловании по той причине что не нашли доказательств в совершении преступления.

Следователи столкнулись с массой противоречивых фактов в показания девушки и были вынуждены закрыть дело, сняв подозрения с Неймара.

Бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое якобы произошло в Париже, написав заявление в полицию Сан-Паулу. Футболист отрицал свою вину. Позже полиция возбудила дело уже против Триндади, заподозрив ее в вымогательстве.

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