Суд арестовал на 10 суток председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом сообщает «Медиазона».

Яшина признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия).

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