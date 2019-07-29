Суд арестовал на 10 суток председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом сообщает «Медиазона».
Яшина признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия).
Суд арестовал на 10 суток председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом сообщает «Медиазона».
Яшина признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия).
Дата: 2019/07/29 16:50
Раздел: Бывший СССР
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