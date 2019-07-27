Президент России Владимир Путин спустился на батискафе на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших российских подводников.

Также глава РФ намерен осмотреть затонувшую в годы Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Погружение должно продлиться около часа. Глубина – 50 метров. В присутствии российского лидера один из водолазов должен установить на субмарине памятную табличку. После чего будет приглушен свет и наступит минута молчания.

Остов подлодки был обнаружен в ходе поисковых работ в 2018 году. Выяснилось, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года во время выполнения боевого задания.

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