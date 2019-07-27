Турецкие и российские археологи проводят в Сибири совместные раскопки с целью изучения наследия тюркских племен.

Проект реализуется совместными усилиями специалистов измирского университета Dokuz Eylül и Научно-исследовательского института правовой охраны Байкала Иркутского государственного университета в районах между реками Енисей и Лена.

Глава Центра археологических исследований Кавказского и Центрально-Азиатского регионов при университете Dokuz Eylül, профессор Семих Гюнери сообщил агентству «Анадолу», что подготовка к проекту заняла несколько лет.

«Мы стремились найти новые доказательства гипотезы этногенеза тюркских народов на основе предположения, что прародиной древних тюрков является Южная Сибирь. Мы вместе с докторантами Айчой Авджи, Ахметом Байбуртом и группой российских ученых уже приступили к совместным исследованиям и раскопкам. Это очень непросто. Температура воздуха в районе раскопок в августе вечером опускается ниже нуля. Раскопки ведутся в районе реки Ангара и продлятся 12 недель», — сказал Гюнери.

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