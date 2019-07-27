Украинки устроили флешмоб в социальных сетях после высказывания зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о развратности женщин. Об этом сообщает «Обозреватель».

В настоящий момент запись чиновника в Facebook удалена, однако ее скриншот приводит портал IPNews. Марченко заявил, что может определить проститутку по длине юбки. «И мне не нужно спрашивать их для того, чтобы понять, кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Если ты не проститутка, то зачем носишь ее форму?» — задался вопросом госслужащий.

Он осудил то, что многие девушки публикуют в социальных сетях фотографии в купальниках, мини-платьях и в нижнем белье. «Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У нее аккуратный макияж и скромная прическа», — рассказал о своем видении «правильной женщины» чиновник.

Жительницы Украины запустили флешмоб #забулазапитатиуМарченка («Забыла спросить у Марченко»), где отметили, что оценка внешнего вида женщин не входит в его компетенции, и указали на старомодность его взглядов. Свои публикации они сопровождают откровенными фотографиями.

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