Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, побывал в Одессе на съемках телешоу Лига смеха. Об этом сообщает ТСН.

В Одессу президент отправился с неофициальным визитом, в эконом-классе авиакомпании Международные авиалинии Украины. «Ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту», — рассказал один из попутчиков главы государства.

Остановился президент в пятизвездочном Hotel de Paris, а вечером поехал на морской вокзал, где снимали Лигу смеха.

«В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно», – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.

Minval.az