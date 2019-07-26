Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказалась на тему, существует ли необходимость движения РФ к парламентской форме правления.

По словам спикера Совфеда России, государственное устройство стран базируется на истории, культуре, традициях и не учитывать этот фактор нельзя. В качестве примера перехода к парламентской форме правления Валентина Матвиенко привела Армению.

«В мире есть примеры успешных парламентских республик, но их не так много и (успешные примеры есть) в тех государствах, где политическим партиям, политической системе и государственным демократическим институтам более 100 лет. Наши коллеги в Армении приняли решение о переходе к парламентской республике, но, вы видите, не все так гладко, не все так просто. Я искренне желаю им успехов, чтобы все у них получилось», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Валентина Матвиенко также добавила, что выступает за усиление роли парламента в России, при этом отметив, что в стране достигнут баланс разделения полномочий между различными ветвями власти.

Minval.az