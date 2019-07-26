Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз» во время интервью журналисту Виталию Портникову в программе Ваша свобода. Отрывок из прямого эфира в четверг, 25 июля, на своей странице в Facebookопубликовал блогер Алексей Минаков.

Программа с участием Кличко была посвящена ситуации с возможным его увольнением с поста главы Киевской горгосадминистрации.

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», – написал в подписи к видео Минаков.

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