В интернете появилось видео вооруженного нападения на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.

На ролике, выложенным на YouTube, видно, как неизвестный в шлеме пытается ударить футболистов. Колашинац всячески старается оказать сопротивление.

Ранее стало известно, что группа злоумышленников вооруженных ножами напала на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца. В полицейском отчете говорится, что неизвестные намеревались ограбить футболистов лондонской команды. Оба игрока не пострадали. На данный момент арестовать никого не удалось, расследование продолжается.

Minval.az