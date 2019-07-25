Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после своей «мнимой смерти» появился перед телекамерами с указкой, демонстративно рассматривая инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Кадры продемонстрировал телеканал Altyn Asyr.

24 июля пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Бердымухамедов по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, и в тот же день вечером вышла первая телевизионная картинка с туркменским президентом. Хяким (глава администрации) Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев отчитался ему о подготовленных проектах Ашхабад-сити, где предусмотрено строительство крупного комплекса объектов социального, административного и иного назначения.

Агентство TDH постаралось, чтобы эта работа выглядела не как прерванный отпуск в связи с необходимостью предъявить его публике живым и здоровым. Деятельность была представлена как свойственная Бердымухамедову «приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время».

Хотя ТВ по традиции не продемонстрировало ни одного синхрона (кадров с живой речью), сообщается, что Бердымухамедов в целом все одобрил, но высказал замечания и рекомендации об остановках пассажирского транспорта, в том числе потребовал, чтобы там отображалась информация о маршруте, расписании движения, времени прибытия автобусов.

Ранее, 21 июля, пресс-служба Аркадага, чтобы опровергнуть слухи о смерти, проявила необычайную активность, выпустив три сообщения о трех утвержденных им документах — присвоении звания «Народный врач Туркменистана» работникам сферы здравоохранения и утверждении состава Туркмено-бахрейнской межправкомиссии, а также о распоряжении направить в Афганистан новую партию гуманитарной помощи. Туда были отправлены лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия и другая продукция, отмечает «Фергана».

Малоизвестный политолог Аслан Рубаев, поучаствовавший в распространении фейка о смерти президента Туркмении и уже извинившийся за это, 23 июля продолжил настаивать, что Бердымухамедов не появился на публике, а попытки иностранных посольств связаться с ним и его ближайшим окружением «не возымели успеха». Между тем первоисточник фейка YouTube-канал Erkin Turkmenistan («Свободный Туркменистан») в тот же день выпустил опровержение, объявив, что туркменский президент якобы два дня, 20-21 июля, провел в коме, а 22 июля пришел в себя.

Minval.az