Западные страны во главе с США пытаются «оторвать» Грузию от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ.

Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.

Именно грузинское руководство при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения и всячески пыталось ограничивать экономическое взаимодействие, отметил министр, однако потом «экономика взяла своё».

«Повторю ещё раз: это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал Лавров.

Minval.az