14 января 2017 года глава Чечни Разман Кадыров в своей резиденции выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на несколько неназванных источников и рассказ Дасаева сокамерникам.

«Рамзан [Кадыров] выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева, — пишет издание. — Ногу Дасаева запретят лечить и вообще запретят оказывать ему какую-либо помощь. Во время пыток именно по этой ноге будут неоднократно и специально бить. В конце концов Имран Дасаев не сможет самостоятельно передвигаться, и его будут выводить в туалет его же сокамерники».

По данным журналистов, задержанный спровоцировал чиновника словами в адрес отца главы Чечни Ахмата Кадырова. «Новая» называет Имрана Дасаева членом вооруженной группы, существовавшей с 2015 года.

О судьбе Имрана Дасаева издание не сообщает.

В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список 27 жителей Чечни, которые, по данным издания, были расстреляны в ночь на 26 января 2017 года в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Людей из этого списка задерживали после убийства полицейского Аюба Даутмерзаева, которое произошло 17 декабря 2016 года.

По предположению авторов расследования, двоюродный брат Имрана Амран Дасаев участвовал в убийстве сотрудника вневедомственной охраны, впоследствии был задержан чеченскими оперативниками и расстрелян.

Minval.az