Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил вид на жительство в Италии, принадлежавший телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом говорится на сайте политика.

Навальный опубликовал фотографию документа, согласно которой Соловьев получил итальянский ВНЖ осенью 2014 года, а срок его действия закончился в ноябре 2016 года. Политик отметил, что ВНЖ в Италии есть и у пятерых детей телеведущего.

Соловьев рассказал «Комсомольской правде», что этот статус у него уже больше десяти лет. Он отметил, что документ позволяет находиться в Италии дольше 90 дней, но не дает права работать в стране, голосовать или претендовать на гражданство. Соловьев предположил, что расследование Навального могло быть заказным.

Хочу задать вопрос Владимиру Соловьеву @VRSoloviev. Помогите ретвитом, а то, боюсь, не услышит.

Владимир, как же так вышло, что в 2014 году, когда вся страна противостояла агрессии блоку НАТО, Вы оформили себе и своим детям вид на жительство в стране НАТО?https://t.co/YEV2OfBNEp — Alexey Navalny (@navalny) 22 июля 2019 г.

«И, как мы знаем, господин Навальный получает деньги за публикации обо мне. Кто ему в этот раз заплатил? И сколько биткоинов?» — заявил телеведущий.

В сентябре 2017 года ФБК сообщил, что Соловьев владеет виллой на озере Комо в итальянской коммуне Менаджо стоимостью 9 млн евро. В январе Навальный обнаружил у телеведущего еще одно виллу в Италии стоимостью более миллиона евро. Соловьев в ответ сказал, что он не чиновник: «Я просто богат. Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы».

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