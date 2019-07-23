В МВД Кыргызстана прокомментировали события, произошедшие на кыргызско-таджикском участке госграницы.

По данным ведомства, обстановка в зоне конфликта, разгоревшегося накануне, 22 июля, сейчас относительно стабильная. Милиция проводит разъяснительные беседы с местными жителями.

События на кыргызско-таджикской границе, по уточненным данным, начались в половине шестого вечера. По приказу начальника УВД Баткенского района, полковника милиции Аскарбека Аширалиева для урегулирования конфликта по тревоге подняли весь личный состав. Но через пару часов ситуация обострилась. Когда одна из сторон применила оружие, в больницу Баткена стали поступать первые пострадавшие.

— Жители таджикского села Ворух Исфаринского района хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись «Ак-Сай». Это возмутило кыргызстанцев. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять из огнестрельного оружия. В результате пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть милиционеры и пограничник, — уточнили в МВД Кыргызстана.

«В ходе подготовки к рабочему визиту президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым жители Таджикистана занимались работами по благоустройству, в том числе на территории селения Ворух, где на столбе установили государственный флаг Таджикистана», — говорится в заявлении пресс-службы пограничный войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Также сообщается, что примерно в 16.35 по местному времени граждане Кыргызстана начали препятствовать этому и установили свой щит с надписью «Ак-Сай» и флаг. Жители Воруха воспротивились им — в результате между гражданами двух стран возник конфликт.

Было использовано огнестрельное оружие. В результате стрельбы погиб один гражданин Таджикистана, еще трое получили огнестрельные ранения, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Перекрыта дорога на территорию населенных пунктов Исфара-Ворух.

Minval.az