В Москве проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу.

Как сообщает «Азериспорт», сегодня сборная Азербайджана провела второй матч в группе D с командой Латвии.

АЗЕРБАЙДЖАН – ЛАТВИЯ — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Аллахгулиев, 3 (1:0), 25 (2:1), Назаров, 26 (3:1)

Состав сборной Азербайджана: Рамиль Гулиев, Сабир Аллахгулиев, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Руфат Мамедов, Эльшад Манафов, Амид Назаров, Ренат Султанов, Илькин Гаджиев, Вагиф Ширинбеков.

Напомним, что ранее Азербайджан уступил Испании (5:10). Благодаря победе Азербайджан стал вторым в группе.

Minval.az