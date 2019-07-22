В Москве проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу.
Как сообщает «Азериспорт», сегодня сборная Азербайджана провела второй матч в группе D с командой Латвии.
АЗЕРБАЙДЖАН – ЛАТВИЯ — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Аллахгулиев, 3 (1:0), 25 (2:1), Назаров, 26 (3:1)
Состав сборной Азербайджана: Рамиль Гулиев, Сабир Аллахгулиев, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Руфат Мамедов, Эльшад Манафов, Амид Назаров, Ренат Султанов, Илькин Гаджиев, Вагиф Ширинбеков.
Напомним, что ранее Азербайджан уступил Испании (5:10). Благодаря победе Азербайджан стал вторым в группе.