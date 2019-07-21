В Москве проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу.

Как сообщает «Азериспорт», сегодня сборная Азербайджана провела первый матч в группе D с командой Испании.

АЗЕРБАЙДЖАН – ИСПАНИЯ — 5:10 (2:6, 1:2, 2:2)

Голы: Бахшалиев, 8 (1:3), 8 (2:3), Назаров, 18 (3:7), Аллахгулиев, 30 (4:9), 31 (5:9)

Состав сборной Азербайджана: Рамиль Гулиев, Сабир Аллахгулиев, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Руфат Мамедов, Эльшад Манафов, Амид Назаров, Ренат Султанов, Илькин Гаджиев, Вагиф Ширинбеков.

Minval.az